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Испания и Италия рапортуют о спаде смертности от COVID-19 | Фото:22.05 06:36   MIGnews.com

Испания и Италия рапортуют о спаде смертности от COVID-19

В Испании за последние сутки зафиксированы 48 смертей от китайского коронавируса COVID-19, что почти вдвое меньше, чем накануне.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения, которые не включают Каталонию

Так, в среду сообщалось о 95 умерших от коронавируса, при этом 40 жертв приходилось на Каталонию. По последним данным, общая смертность от инфекции выросла до 27 940.

Кроме того, за сутки зарегистрировали 344 новых случая заражения, однако эти данные также не включают Каталонию. Всего с начала эпидемии заразились 233 037 человек.

Тем временем в Италии наблюдается аналогичная ситуация. За сутки подтверждено 156 летальных случаев, а общее число жертв коронавируса возросло до 32 486. Новых зараженных в стране – 642 человека, тогда как накануне было 665. По состоянию на 21 мая в Италии было 60 960 активных носителей вируса, что на 1792 меньше, чем накануне.


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