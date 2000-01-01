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В Германии на выходных пройдет волна акций протеста 22.05 00:17   MIGnews.com

В Германии на выходных ожидается волна акций протеста

Британское издание The Guardian сообщает, что на выходных в Германии ожидается волна протестов против политики правительства в отношении коронавируса.

Власти уже отреагировали на анонсированные митинги, в частности министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал всех участников акций протеста соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Маас призвал сторонников теорий заговора и радикальные группы не использовать акции протеста в качестве метода запугивания граждан.

"Если радикальные экстремисты и антисемиты используют демонстрации для разжигания ненависти и разделения, то каждый должен держаться от них на расстоянии не менее, чем полутора метров", – сказал Хейко Маас.

"Те, кто распространяет теории заговора по всему миру путают смелость со слепым гневом и свободу с чистым эгоизмом", – добавил он.


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