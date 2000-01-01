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Опровергнута информация о заражении в детсаду в Тель-Авиве 21.05 19:57   MIGnews.com

Опровергнута информация о заражении в детсаду в Тель-Авиве

Министерство здравоохранения распространило заявление о том, что информация о заражении коронавирусом в детском саду Сиван в северном Тель-Авиве оказалась неверной.

Сообщение основывалось на ошибочных результатах анализов. Как выяснилось, в воспитателя детского сада нет коронавируса.

Министерство здравоохранения заявило, что детский сад может возобновить деятельность в полном объеме.


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