21.05 19:57 MIGnews.com
Опровергнута информация о заражении в детсаду в Тель-Авиве
Министерство здравоохранения распространило заявление о том, что информация о заражении коронавирусом в детском саду Сиван в северном Тель-Авиве оказалась неверной.
Сообщение основывалось на ошибочных результатах анализов. Как выяснилось, в воспитателя детского сада нет коронавируса.
Министерство здравоохранения заявило, что детский сад может возобновить деятельность в полном объеме.
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