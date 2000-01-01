21.05 19:57 MIGnews.com

Опровергнута информация о заражении в детсаду в Тель-Авиве

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Министерство здравоохранения распространило заявление о том, что информация о заражении коронавирусом в детском саду Сиван в северном Тель-Авиве оказалась неверной.Сообщение основывалось на ошибочных результатах анализов. Как выяснилось, в воспитателя детского сада нет коронавируса.Министерство здравоохранения заявило, что детский сад может возобновить деятельность в полном объеме.