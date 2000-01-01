21.05 19:50 MIGnews.com
В Израиле – 279 жертв COVID-19, 16683 зараженных
По состоянию на вечер, 21 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16683 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.
За последние сутки было зафиксировано 18 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2680 израильтянин.
На сегодняшний день 47 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 36 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 30 пациента находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
По последним данным, от коронавируса скончались 279 человек. 13724 – выздоровели и были выписаны из больниц.
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