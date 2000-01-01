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В Израиле – 279 жертв COVID-19, 16683 зараженных | Фото:21.05 19:50   MIGnews.com

В Израиле – 279 жертв COVID-19, 16683 зараженных

По состоянию на вечер, 21 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16683 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки было зафиксировано 18 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2680 израильтянин.

На сегодняшний день 47 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 36 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 30 пациента находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

По последним данным, от коронавируса скончались 279 человек. 13724 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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