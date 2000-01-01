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Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова | Фото:21.05 19:03   MIGnews.com

Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова

Зараженная китайским коронавирусом COVID-19 воспитательница из детского сада в Тель-Авиве оказалась здоровой.

Об ошибочном тесте 21 мая сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

В частности, в миздраве предупредили, что при обработке теста произошел сбой. Персонал дошкольного заведения и родители получили сообщение, что они могут прервать самоизоляцию.

Детский сад возобновит работу в пятницу, 22 мая. Напомним, что из-за положительного теста 50 детей были отправлены на карантин.


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