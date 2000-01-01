21.05 19:03 MIGnews.com
Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова
Зараженная китайским коронавирусом COVID-19 воспитательница из детского сада в Тель-Авиве оказалась здоровой.
Об ошибочном тесте 21 мая сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
В частности, в миздраве предупредили, что при обработке теста произошел сбой. Персонал дошкольного заведения и родители получили сообщение, что они могут прервать самоизоляцию.
Детский сад возобновит работу в пятницу, 22 мая. Напомним, что из-за положительного теста 50 детей были отправлены на карантин.
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