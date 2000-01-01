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В Газе – 19 новых зараженных COVID-19 | Фото:21.05 21:22   MIGnews.com

В Газе – 19 новых зараженных COVID-19

В секторе Газа за сутки было выявлено 19 новых случаев заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской автономии.

Общее число инфицированных в Газе достигло 55. В частности, новыми зараженными оказались жители, вернувшиеся из-за границы после отмены карантинных ограничений.

По данному факту ведется эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контакты заболевших и изолировать тех, кто мог заразиться.

Более того, ХАМАС объявил, что переходы для пешеходов через границу будут закрыты до конца июля.


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