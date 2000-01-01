СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19
У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Руководитель Чеченской республики на самолете доставлен в Москву, где его поместили в одну из лучших клиник.
Сообщается, что на первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако полагал, что это ОРВИ. Впоследствии его состояние начало быстро ухудшаться и врачи порекомендовали обратиться в московские больницы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Врачи уже диагностировали у Кадырова поражение лёгких. Однако, диагноз коронавирус пока что под подозрением.