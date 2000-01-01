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Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19 21.05 17:12   MIGnews.com

СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Руководитель Чеченской республики на самолете доставлен в Москву, где его поместили в одну из лучших клиник.

Сообщается, что на первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако полагал, что это ОРВИ. Впоследствии его состояние начало быстро ухудшаться и врачи порекомендовали обратиться в московские больницы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Врачи уже диагностировали у Кадырова поражение лёгких. Однако, диагноз коронавирус пока что под подозрением.


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