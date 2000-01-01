21.05 17:12 MIGnews.com

СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Руководитель Чеченской республики на самолете доставлен в Москву, где его поместили в одну из лучших клиник.Сообщается, что на первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако полагал, что это ОРВИ. Впоследствии его состояние начало быстро ухудшаться и врачи порекомендовали обратиться в московские больницы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.Врачи уже диагностировали у Кадырова поражение лёгких. Однако, диагноз коронавирус пока что под подозрением.