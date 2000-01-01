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Коронавирус в тель-авивской школе 21.05 16:29   MIGnews.com

Коронавирус в тель-авивской школе

Обучение в начальных классах школы Иронит Далет в Тель-Авиве закрыта из-за учительницы, отправленной на карантин.

Ребенок учительницы посещал детский сад на улице Йехуда Маккаби, в котором был обнаружен коронавирус. Все дети детского сада отправлены на карантин.

Обучение теперь будет проводиться в zoom.

Директор школы попросил родителей учеников известить его о том, есть лиу них младшие дети, ходившие в этот детский сад.


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