21.05 16:29 MIGnews.com

Коронавирус в тель-авивской школе

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Обучение в начальных классах школы Иронит Далет в Тель-Авиве закрыта из-за учительницы, отправленной на карантин.Ребенок учительницы посещал детский сад на улице Йехуда Маккаби, в котором был обнаружен коронавирус. Все дети детского сада отправлены на карантин.Обучение теперь будет проводиться в zoom.Директор школы попросил родителей учеников известить его о том, есть лиу них младшие дети, ходившие в этот детский сад.