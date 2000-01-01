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Израильтянина обвинили в призывах `линчевать` Нетаниягу | Фото:21.05 15:54   MIGnews.com

Израильтянина обвинили в призывах "линчевать" Нетаниягу

В четверг, 21 мая, окружная прокуратура Хайфы предъявила 40-летнему жителю Хадеры обвинение в подстрекательстве к насилию по отношению к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В частности, подозреваемый опубликовал в Facebook несколько постов с призывом убить премьер-министра.

В обвинительном заключении уточняется, что четыре публикации жителя Хадеры, чье имя не раскрывается, могут привести к актам насилия. Теперь мужчина должен пройти психиатрическую экспертизу.


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