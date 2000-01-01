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Ученица второго класса из Петах-Тиквы пойдет в новую школу | Фото:21.05 14:13   MIGnews.com

Ученица второго класса из Петах-Тиквы пойдет в новую школу

Несколько дней назад в одной из школ Петах-Тикве учительница заставила ученицу второго класса снять платье, потому что оно было без рукавов. Ребенок на протяжении нескольких часов оставался в школьной майке и нижнем белье.

В среду, 20 мая, израильские СМИ сообщили, что родители девочки перевели ее в другую школу, также в Петах-Тикве, после того, как муниципалитет удовлетворил их просьбу.

Муниципалитет опубликовал заявление, в котором говорится: "Мэр Рами Гринберг и глава департамента образования в городском совете Рон Кац согласились с просьбой родителей заинтересованного ученика, и в следующее воскресенье она пойдет в новую школу".

Ранее сообщались новые подробности инцидента, в том числе комментарии учительницы.


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