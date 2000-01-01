Ученица второго класса из Петах-Тиквы пойдет в новую школу
Несколько дней назад в одной из школ Петах-Тикве учительница заставила ученицу второго класса снять платье, потому что оно было без рукавов. Ребенок на протяжении нескольких часов оставался в школьной майке и нижнем белье.
В среду, 20 мая, израильские СМИ сообщили, что родители девочки перевели ее в другую школу, также в Петах-Тикве, после того, как муниципалитет удовлетворил их просьбу.
Муниципалитет опубликовал заявление, в котором говорится: "Мэр Рами Гринберг и глава департамента образования в городском совете Рон Кац согласились с просьбой родителей заинтересованного ученика, и в следующее воскресенье она пойдет в новую школу".
Ранее сообщались новые подробности инцидента, в том числе комментарии учительницы.