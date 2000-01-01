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Хакерской атаке на израильские компании дали оценку | Фото:21.05 13:42   MIGnews.com

Хакерской атаке на израильские компании дали оценку

Национальное управление по кибербезопасности сообщает, что атака на израильские сайты носит "поверхностный характер" и ограничивается одной хостинговой компанией, которой пользуется ряд частных лиц.

Агентство заявляет, что продолжает оказывать помощь компаниям и расследовать инцидент, а также пытается отследить виновных, отметив, что на прошлой неделе оно предупредило о возможности иранской кибератаки по случаю Дня Кудс.

Отмечается, что государственные сайты не подвергались атакам.

Ранее сообщалось, что израильские веб-сайты подверглись кибератаке с антиизраильским видео и заявлением "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно" на иврите и английском языке. Видео появляется вместо сайта.

Хакеры также изменили название одного из сайтов на иврите на "Будь готов к большому сюрпризу".


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