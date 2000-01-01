Хакерской атаке на израильские компании дали оценку
Национальное управление по кибербезопасности сообщает, что атака на израильские сайты носит "поверхностный характер" и ограничивается одной хостинговой компанией, которой пользуется ряд частных лиц.
Агентство заявляет, что продолжает оказывать помощь компаниям и расследовать инцидент, а также пытается отследить виновных, отметив, что на прошлой неделе оно предупредило о возможности иранской кибератаки по случаю Дня Кудс.
Отмечается, что государственные сайты не подвергались атакам.
Ранее сообщалось, что израильские веб-сайты подверглись кибератаке с антиизраильским видео и заявлением "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно" на иврите и английском языке. Видео появляется вместо сайта.
Хакеры также изменили название одного из сайтов на иврите на "Будь готов к большому сюрпризу".