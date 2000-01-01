21.05 12:50 MIGnews.com

Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился

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Глава Красногвардейского района в Адыгее Альберт Османов покинул свой пост из-за массового выявления коронавирусной инфекции среди местных жителей, сообщает на ГТРК "Адыгея".В начале мая местные жители собрались на похоронах в ауле Бжедугхабль. Туда пришли не только селяне, но и родственники из других населенных пунктов. Оказалось, что одна из присутствующих на похоронах женщин болела коронавирусом. В итоге она попала в госпиталь. Всего COVID-19 зафиксирован у 151 участника похоронной процессии.