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Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился 21.05 12:50   MIGnews.com

Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился

Глава Красногвардейского района в Адыгее Альберт Османов покинул свой пост из-за массового выявления коронавирусной инфекции среди местных жителей, сообщает на ГТРК "Адыгея".

В начале мая местные жители собрались на похоронах в ауле Бжедугхабль. Туда пришли не только селяне, но и родственники из других населенных пунктов. Оказалось, что одна из присутствующих на похоронах женщин болела коронавирусом. В итоге она попала в госпиталь. Всего COVID-19 зафиксирован у 151 участника похоронной процессии.


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