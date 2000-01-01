21.05 12:38 MIGnews.com
Вспышка коронавируса в детском саду в Ришон ле-Цион
В одном из детских садов в центрольном городе Ришон ле-Цион произошла вспышка коронавируса. Сообщается, что у одного из сотрудников был обнаружен COVID-19.
Как сообщает 12 канал, все дети в детском саду "Дани ха-Гибор" находятся на карантине.
Ранее сообащлось
о вспышке коронавируса в северном Тель-Авиве, в сдвоенном детском саду на улице Йехуда Маккаби.
У одного из детей в детском саду обнаружен коронавирус. 52 ребенка и воспитателя отправлены на карантин..
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