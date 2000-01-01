Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Вспышка коронавируса в детском саду в Ришон ле-Цион | Фото:21.05 12:38   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в детском саду в Ришон ле-Цион

В одном из детских садов в центрольном городе Ришон ле-Цион произошла вспышка коронавируса. Сообщается, что у одного из сотрудников был обнаружен COVID-19.

Как сообщает 12 канал, все дети в детском саду "Дани ха-Гибор" находятся на карантине.

Ранее сообащлось о вспышке коронавируса в северном Тель-Авиве, в сдвоенном детском саду на улице Йехуда Маккаби.

У одного из детей в детском саду обнаружен коронавирус. 52 ребенка и воспитателя отправлены на карантин..


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:11
"Израиль украл у нас фалафель для создания своей истории"
13:02
СМИ: Володин, молодая жена и квартира за полмиллиарда рублей
12:50
Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился
12:34
Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем
12:29
Яир Нетаниягу: так выглядит люкс в резиденции премьера  
12:11
Девушки требуют от БАГАЦа чтобы их взяли в Сайерет Маткаль
11:47
Ниссенкорн: я полностью доверяю Мандельблитту
11:36
Дуди Амсалем: Записи подтверждают - Манедльблитт преступник
11:19
Иранские танкеры получат военное сопровождение
11:09
Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке
10:57
Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве
10:26
Тело убитой в Бат Яме разрубили на части и выкинули в мусор
10:20
"Только над русскими можно так издеваться"
10:05
Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  