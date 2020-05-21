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Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке | Фото:21.05 11:09   MIGnews.com

Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке

В четверг, 21 мая, несколько израильских веб-сайтов подверглись кибератаке с антиизраильским видео и заявлением "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно" на иврите и английском языке. Видео появляется вместо сайта.

Хакеры также изменили название одного из сайтов на иврите на "Будь готов к большому сюрпризу".

Атаке подверглись веб-сайты компаний uPress, Bang и Olufsen Israel и Bet Gabriel, а также страничка организации Yad L'Ahim и израильского фотографа Исраэля Бардуго.

Хашавшевет, израильская компания, также пострадала от этой атаки. Веб-сайты для религиозных еврейских средних школ и программ послешкольного образования в Израиле также стали целью хакеров.

Внизу страницы была указана группа "Hackers_Of_Savior".

В заявлении, опубликованном на единственном видео группы на Youtube, говорится: "Мы собрались здесь, чтобы отомстить за преступления сионистов против палестинцев, которые погибли или потеряли свои жизни, семьи и земли".




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