21.05 10:57 MIGnews.com

Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве

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Радио КАН Бет сообщило о вспышке коронавируса в северном Тель-Авиве, в сдвоенном детском саду на улице Йехуда Маккаби.У одного из детей в детском саду обнаружен коронавирус. 52 ребенка и воспитателя отправлены на карантин.Сообщение о том, что заболела воспитательница, опубликованное ранее, опровергнуто.Между тем, в школе Навон в Реховоте коронавирус обнаружен у двух учительниц и двух учеников. Весь преподавательский состав школы и 80 учеников отправлены на карантин. Остальные ученики также не учатся - школа закрыта из-за того, что нет учителей. Министерство здравоохранения намерено провести массовые проверки на коронавирус у учащихся школы и членов их семей.У одной из женщин в хостеле Бейт Хана в Реховоте также обнаружен коронавирус .