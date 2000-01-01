Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве 21.05 10:57   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в детском саду в северном Тель-Авиве

Радио КАН Бет сообщило о вспышке коронавируса в северном Тель-Авиве, в сдвоенном детском саду на улице Йехуда Маккаби.

У одного из детей в детском саду обнаружен коронавирус. 52 ребенка и воспитателя отправлены на карантин.

Сообщение о том, что заболела воспитательница, опубликованное ранее, опровергнуто.

Между тем, в школе Навон в Реховоте коронавирус обнаружен у двух учительниц и двух учеников. Весь преподавательский состав школы и 80 учеников отправлены на карантин. Остальные ученики также не учатся - школа закрыта из-за того, что нет учителей. Министерство здравоохранения намерено провести массовые проверки на коронавирус у учащихся школы и членов их семей.

У одной из женщин в хостеле Бейт Хана в Реховоте также  обнаружен коронавирус . 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:36
Дуди Амсалем: Записи подтверждают - Манедльблитт преступник
11:35
Амсалем: Мандельблит - предполагаемый преступник
11:19
Иранские танкеры получат военное сопровождение
11:09
Израильские сайты подверглись массовой хакерской атаке
10:26
Тело убитой в Бат Яме разрубили на части и выкинули в мусор
10:20
"Только над русскими можно так издеваться"
10:05
Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела
09:45
Кабаны атакуют Хайфу  
09:31
Глава МО РФ Сергей Шойгу отмечает юбилей
09:14
Арабская пальба в Иерусалиме: тяжело ранена 4-летняя
09:05
Ямина и НДИ объединяют силы в оппозиции
08:46
Израиль: министр родила после приведения к присяге
08:36
Петах-Тиква: "русскую" девочку заставили снять платье
08:08
Вспышка коронавируса в Иордании и Египте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  