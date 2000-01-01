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Житель Бат-Яма зарезал свою партнершу и избавился от тела | Фото:21.05 10:26   MIGnews.com

Тело убитой в Бат Яме разрубили на части и выкинули в мусор

Окружной суд Тель-Авива вынес обвинения мужчине из Бат-Яма в убийстве своей супруги в начале этого месяца. Об этом сообщают израильские СМИ в среду, 20 мая.

Сообщается, что Игорь Чепиков зарезал свою жену Татьяну Хайкин, а затем выбросил части её тела в мусорный бак. Женщине был 61 год на момент убийства.

54-летний мужчина также обвиняется в препятствовании расследованию и уничтожении улик.

Ранее он отбывал срок в тюрьме за домашнее насилии.

Ранее сообщалось, что в Кнессете был создан специальный комитет на фоне недавних убийств женщин их мужьями и любовниками.

По сообщениям израильских СМИ, создать комиссию по расследованию подобного рода преступлений предложила депутат от "Мерец" Тамар Зандберг.


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