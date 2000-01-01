Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сожжена крупнейшая христианская телестудия в Иерусалиме 21.05 07:35   MIGnews.com

Сожжена крупнейшая христианская телестудия в Иерусалиме

СBN News сообщила в понедельник, что на выходных в Иерусалиме был осуществлен поджег студии Daystar - христианской телевизионной сети.

Объект с видом на Масличную гору и гору Сион был открыт в 2009 году и подвергался значительной реконструкции.

Согласно сообщению CBN, в субботу поджигатель бросил на объект зажигательную бомбу, которая спровоцировала пожар, нанесший серьезный ущерб.

«Комната управления ... вероятно, полностью разрушена», - сказал CBN Дейв Шаретт, подрядчик, следящий за ремонтом.

Огонь уничтожил большое количество съемочной техники и мебели.

Daystar обещает восстановить объект.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:39
В Иерусалиме зарезали человека
13:10
Нестрогий режим для палестинских террористов
13:04
Толпа мигрантов парализовала крупнейший аэропорт Франции
12:47
Приключения для всей семьи в ближайшие выходные
12:38
Туристов просят не посещать долину вулканов Японии
12:18
Бейрут доволен "прогрессом" в морском пограничном споре
12:07
Движение женщин: вернуть "отца" и "мать" в формы ЦАХАЛа
11:52
Венесуэла отказывается от платежных систем Visa и Mastercard
11:23
Беларусь: Найдены останки сотен жертв Холокоста
11:23
Тель-Авив: сотни пенсионеров против сокращения пенсий
11:03
Иран выходит за пределы
10:40
"Только от Ирана зависит, какова будет его судьба"
10:30
"Страной правит Яир Нетаниягу"
10:15
Коалиция в шоке: Ликуд отказал кандидату в госконтролеры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus