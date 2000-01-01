21.05 07:35 MIGnews.com

Сожжена крупнейшая христианская телестудия в Иерусалиме

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СBN News сообщила в понедельник, что на выходных в Иерусалиме был осуществлен поджег студии Daystar - христианской телевизионной сети.Объект с видом на Масличную гору и гору Сион был открыт в 2009 году и подвергался значительной реконструкции.Согласно сообщению CBN, в субботу поджигатель бросил на объект зажигательную бомбу, которая спровоцировала пожар, нанесший серьезный ущерб.«Комната управления ... вероятно, полностью разрушена», - сказал CBN Дейв Шаретт, подрядчик, следящий за ремонтом.Огонь уничтожил большое количество съемочной техники и мебели.Daystar обещает восстановить объект.