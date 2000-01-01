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Работницу детского сада арестовали за жестокое обращение | Фото:21.05 21:05   MIGnews.com

Работницу детского сада арестовали за жестокое обращение

40-летняя жительница центральной части города Кфар-Саба была арестована по подозрению в жестоком обращении с детьми, с которыми она работает.

Мать одного из детей детского сада Герцлии посмотрела записи с видеокамер, где видно, что женщины жестоко обращается с детьми.

Родители обратились к администрации и в правоохранительные органы. Женщину арестовали и подвергли допросу. Ей назначили пятидневный домашний арест. Кроме того, был также арестован муж женщины и допрошен по подозрению в публикации контента, угрожающего менеджеру детского сада. После допроса мужчина был освобожден.


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