22.05 06:09 MIGnews.com

На Шри-Ланке провели молитвы в память о жертвах теракта

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Во вторник, 21 мая, сотни католиков провели молитвы возле разбомбленной церкви Святого Антония в Коломбо, ознаменовав один месяц со дня терактов, в которых погибло 258 человек в Шри-Ланке.Две другие церкви за пределами столицы и три роскошных отеля в Коломбо также пострадали в результате скоординированных нападений ИГИЛ на местных жителей. Полиция обеспечивали строгую безопасность по всей стране, что также совпало с частичным открытием католических школ.Представитель католической церкви в Коломбо сказал, что начальные занятия возобновятся на следующей неделе.