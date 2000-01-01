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На Шри-Ланке провели молитвы в память о жертвах теракта | Фото:22.05 06:09   MIGnews.com

На Шри-Ланке провели молитвы в память о жертвах теракта

Во вторник, 21 мая, сотни католиков провели молитвы возле разбомбленной церкви Святого Антония в Коломбо, ознаменовав один месяц со дня терактов, в которых погибло 258 человек в Шри-Ланке.

Две другие церкви за пределами столицы и три роскошных отеля в Коломбо также пострадали в результате скоординированных нападений ИГИЛ на местных жителей. Полиция обеспечивали строгую безопасность по всей стране, что также совпало с частичным открытием католических школ.

Представитель католической церкви в Коломбо сказал, что начальные занятия возобновятся на следующей неделе.




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