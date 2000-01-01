21.05 20:07 MIGnews.com
Самолет El Al совершил вынужденную посадку в Ларнаке
Израильские СМИ сообщают о том, что самолет компании El Al следовавший рейсом из Вены совершил вынужденную посадку в Ларнаке.
Пассажиры эвакуированы в отель, производится проверка самолета.
Один из пассажиров утверждает. что после прибытия в отель пассажиров не поят и не кормят, и не говорят, когда самолет вылетит в Израиль.
El Al заявил, что “никогда не шел и не пойдет на компромиссы там, где речь идет о безопасности пассажиров”, подчеркнув, что “самолет приземлился успешно, безопасность полета была сохранена”.
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