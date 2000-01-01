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21.05 18:31   MIGnews.com

Авария в Иерусалиме: пострадал новорожденный мальчик

8-дневный мальчик был ранен в автомобильной катастрофе, после церемонии Брит Мила во вторник, 21 мая.

В инциденте участвовали автобус и две легковые машины, которые столкнулись на бульваре Голда Меир в Иерусалиме. Парамедики-волонтеры United Hatzalah и медсестры, которые находились поблизости, поспешили на помощь, и обнаружили, что среди пострадавших был 8-дневный ребенок. Мальчик и две другие женщины получили легкие ранения.

Доброволец ЕМТ и водитель скорой помощи United Hatzalah Ниссим Язди рассказал: "Когда я приехал на место вместе с другими волонтерами из United Hatzalah, нам сказали, что семья возвращалась домой с церемонии Брит Мила. Ребенок получил травму головы в результате несчастного случая, и мы оказали ему и другим раненым помощь на месте происшествия. После этого раненые были доставлены в больницу для дальнейшего осмотра".


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