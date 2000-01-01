21.05 13:49 MIGnews.com

Теракт в Египте - есть пострадавшие

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В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадало 12 человек, сообщает Reuters.Большинство пострадавших - иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.В то же время согласно другим источникам в результате взрыва ранения получили 17 человек.Пирамиды Гизы - одно из самых популярных туристических мест Египта. Ранее в этом районе произошел взрыв около автобуса с туристами из Вьетнама, что привело к гибели 4 человек.