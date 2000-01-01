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В Иерусалиме зарезали человека 21.05 13:39   MIGnews.com

В Иерусалиме зарезали человека

По сообщениям полиции, во вторник утром в Иерусалиме был найден зарезанный мужчина в возрасте около 60 лет. Жертва была найдена в квартире на улице Бар Йохай.

Полиция взяла под стражу одного подозреваемого мужского пола. Власти расследуют обстоятельства убийства.

На место происшествия прибыли сотрудники службы экстренной помощи MDA, они констатировали смерть.

«Когда мы прибыли на место, - сказал фельдшер MDA Йехонатан Пиндрус, - мы увидели мужчину около 60 лет, лежащего у входа в квартиру. Он был без сознания, у него не было сердцебиения, он не дышал».


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