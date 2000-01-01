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Туристов просят не посещать долину вулканов Японии | Фото: AFP21.05 12:38   MIGnews.com

Туристов просят не посещать долину вулканов Японии

В столице Японии сейчас неспокойно — специалисты не исключают извержения в долине вулканов Овакудани, которая находится всего в 80 километрах от Токио. Это очень популярное место у туристов.
Накануне в долине Овакудани произошли 45 малых вулканических землетрясений, пишет издание The Japan Times.
В радиусе одного километра от долины, которая привлекает большое количество туристов и где всегда многолюдно перекрыто автомобильное движение по горным дорогам.
Также сейчас там не работает канатная дорога, соединяющая долину с озером Аси в центре кратера потухшего вулкана Хаконе.
Древний потухший вулкан Хаконе входит в состав национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу в 80 километрах от Токио. Его высота 1438 метров над уровнем моря.


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