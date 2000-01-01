Беларусь: Найдены останки сотен жертв Холокоста

Несколько месяцев назад в белорусском городе Бресте была обнаружена братская могила с останками сотен жертв Холокосста, а также одеждой, обувью, кошельками и личными вещами жертв, сообщает Arutz Sheva.
Согласно полученным данным, похоже, что жертвы, включая мужчин, женщин и детей, были убиты выстрелами в голову в районе гетто.
Волонтеры ZAKA работают над поиском скелетов и их захоронением.
Генеральный директор ZAKA, раввин Цви Хасид, который возглавляет делегацию, сказал: “Под давлением властей добровольцы вошли на строительную площадку, где вчера находилась братская могила, чтобы продолжить собирать скелеты убитых”.