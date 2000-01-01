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В Бресте найдены останки сотен жертв Холокоста 21.05 11:23   MIGnews.com

Беларусь: Найдены останки сотен жертв Холокоста

Несколько месяцев назад в белорусском городе Бресте была обнаружена братская могила с останками сотен жертв Холокосста, а также одеждой, обувью, кошельками и личными вещами жертв, сообщает Arutz Sheva.

Согласно полученным данным, похоже, что жертвы, включая мужчин, женщин и детей, были убиты выстрелами в голову в районе гетто.

Волонтеры ZAKA работают над поиском скелетов и их захоронением.

Генеральный директор ZAKA, раввин Цви Хасид, который возглавляет делегацию, сказал: “Под давлением властей добровольцы вошли на строительную площадку, где вчера находилась братская могила, чтобы продолжить собирать скелеты убитых”.


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