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Ушел из жизни трехкратный чемпион Formula 1 Ники Лауда 22.05 02:10   MIGnews.com

Ушел из жизни трехкратный чемпион Formula 1 Ники Лауда

Сердце Лауды перестало биться в окружении его близких. В последнее время у него вновь обострились проблемы со здоровьем – в начале года Лауда попал в госпиталь с простудным заболеванием, а на прошлой неделе у Ники отказали почки, восстановить жизнедеятельность которых медикам так и не удалось.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать", - говорится в заявлении семьи Лауды, пишет Motorsport.

Справка. Лауда с 1971 по 1985 года провел в Формуле-1 13 сезонов. Австриец трижды становился чемпионом мира (1975, 1977, 1984), выиграл 25 Гран-при, завоевал 24 поула и 54 раза поднимался на подиум.

После завершения карьеры Ники Лауда успешно управлял собственной авиакомпанией, но не разорвал отношения с автоспортом. Трехкратный чемпион Формулы-1 работал спортивным директором в Ягуаре, а наибольшего успеха добился в качестве неисполнительного директора Мерседеса, завоевав с командой пять чемпионских титулов.


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