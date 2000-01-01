21.05 09:53 MIGnews.com

Разъяренные мексиканцы напали на гражданина РФ

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Толпа разъяренных мексиканцев напала с палками и камнями на русского в карибском курорте Канкун из-за его неоднократных оскорблений в адрес местных жителей. 42-летний мужчина был обвинен в смертельном ударе молодого человека в рукопашной схватке, как сообщают местные власти.Полиция спасла россиянина, Алексея Макеева, после того, как в пятницу вечером толпа штурмовала его квартиру, как заявил Гильермо Брамс, генеральный секретарь муниципалитета Бенито Хуареса.Размытые кадры нападения широко распространились в мексиканских СМИ. В одном видео можно услышать крики "Ты умрешь" и "Я собираюсь отрезать тебе голову".Инцидент начался, когда группа людей столкнулась с Макеевым из-за его пренебрежительных комментариев по отношению к местным жителям, многие из которых он снял на видеокамеру и разместил в Интернете.Макеев ударил молодого человека, который попал в его квартиру, что побудило толпу к эскалации насилия. Позднее юноша умер от полученных травм. Макеев, который был доставлен в больницу, содержится там под охраной, сказал чиновник.