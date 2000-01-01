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Полиция - матери: ваша дочь не выбрасывалась из машины 21.05 08:38   MIGnews.com

Полиция - матери: ваша дочь не выбрасывалась из машины

Газета Маарив публикует интервью с Алоной, матерью Веры (Веред) Кремской, чье тело было найдено близ перекрестка Эяль на шоссе 5055 несколько дней назад.

Вера якобы “выпрыгнула” из машины в ходе ссоры с любовником и разбилась насмерть.

Алона была приглашена к следователям и те сказали ей, что “точно знают, что здесь произошло, но потребуется еще немного времени для сбора доказательств”.

Алона говорит: “Посмотрите, если бы моя дочь сама выпрыгнула из машины, она бы не разбилась. Она была атлетом, всю жизнь занималась гимнастикой. Если она собиралась прыгнуть, она бы была готова к падению. Для меня ясно, что она из машины не выпрыгивала, и сейчас только Высший Судья в небесах знает, что в действительности произошло”.

Алона утверждает, что полиция ей сказала, что Вера сама не прыгала из машины: “Они однозначно утверждают, что этого не произошло. Они провели все необходимые проверки на месте. Местоположение тела не соответствует описанию прыжка и другим данным”.

Кроме этого, месяц назад якобы произошел подобный инцидент, когда любовник стал избивать Веру в машине, и она сбежала из нее, выпрыгнув на ходу.
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