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instagram.com 22.05 04:37   MIGnews.com

Джастин Трюдо пробежался в шортах перед выпускницами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, совершая пробежку, попал в кадр во время фотосессии школьников, отмечающих выпускной вечер.

Снимок бегущего в шортах главы правительства среди выпускников в праздничных платьях и костюмах опубликовал в своем Twitter официальный фотограф главы Канады Адам Скотти.




Однако "фотобомба" оказалась постановочной: студенты, узнав премьера, уговорили его "случайно" забежать в кадр, передает RT.
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