22.05 04:37 MIGnews.com

Джастин Трюдо пробежался в шортах перед выпускницами

Camera Shy: Reclusive Dear Leader Trudeau jogs past prom goers in spontaneous moment accidentally captured by his photographer, Adam Scotti. pic.twitter.com/NqbriaIWNZ — Lorrie Goldstein (@sunlorrie) 21 мая 2017 г.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, совершая пробежку, попал в кадр во время фотосессии школьников, отмечающих выпускной вечер.Снимок бегущего в шортах главы правительства среди выпускников в праздничных платьях и костюмах опубликовал в своем Twitter официальный фотограф главы Канады Адам Скотти.Однако "фотобомба" оказалась постановочной: студенты, узнав премьера, уговорили его "случайно" забежать в кадр, передает RT.