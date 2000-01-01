22.05 04:37 MIGnews.com
Джастин Трюдо пробежался в шортах перед выпускницами
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, совершая пробежку, попал в кадр во время фотосессии школьников, отмечающих выпускной вечер.
Снимок бегущего в шортах главы правительства среди выпускников в праздничных платьях и костюмах опубликовал в своем Twitter официальный фотограф главы Канады Адам Скотти.
Однако "фотобомба" оказалась постановочной: студенты, узнав премьера, уговорили его "случайно" забежать в кадр, передает RT.
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