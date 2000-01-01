22.05 02:21 MIGnews.com

Две женщины судятся из-за кота, ведущего двойную жизнь

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Жительница Италии подала в суд на свою соседку из-за кота, который вел двойную жизнь. Спор женщин заключается в том, кто же является истиной хозяйкой питомца.После двух лет жизни у одной хозяйки "неверный" кот взял за привычку ночевать у ее соседки. Как сообщают местные СМИ, питомец вел двойную жизнь под разными именами: Бантик и Текила.Об "измене" кота стало известно из-за переезда соседки, решившей взять питомца с собой.В итоге разразился скандал. Между женщинами произошла ссора, после чего первая владелица обратилась в полицию с заявлением о краже животного.У женщины, где проводил свои ночи кот, отобрали животное и вернули первой владелице.Однако на этом история не закончилась, потому как вторая женщина подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.Дело о краже домашнего животного может попасть еще выше по итальянской юридической лестнице — в суд по гражданским делам.