21.05 13:20 MIGnews.com

Токио и Сеул осудили ракетные испытания КНДР

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В воскресенье, 21 мая, Северная Корея выпустила неизвестный снаряд, как сообщили военные Южной Кореи. Управление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщило в своем заявлении, что снаряд вылетел в воскресенье, 21 мая, днем возле Пукчана.Япония решительно осуждает Северную Корею за испытание, как позже было установлено, баллистической ракеты, которую она провела в воскресенье, поскольку Токио не может мириться с провокациями, заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга.Суга сообщил, что ракета была запущена с западного побережья Северной Кореи в направлении Японского моря и, вероятно, приземлилась, не причинив ущерба кораблям и самолетам.