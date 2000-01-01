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21.05 12:52   MIGnews.com

20 полицейских погибли в засаде афганских талибов

В Афганистане в засаде талибов погибли, по меньшей мере, 20 афганских полицейских во время операции, в которой силовые структуры пытались вытеснить боевиков из нескольких районов.

Борьба продолжается в провинции Забул, где на полицию напали в районе Шах-Джои, как сообщил губернатор провинции Бисмулла Афганмал. Он отметил, что талибы набросились на полицию в районах Чино и Гулам-Рабат.

"Отчет, который мы имеем прямо сейчас, показывает, что 20 полицейских погибли, а еще 10 полицейских - ранены. Число может увеличиться", - сказал Афганмал в интервью Reuters.

Также были убиты и ранены десятки талибов, которые вели 16-летнее восстание против поддерживаемого Западом правительства в Кабуле, сообщил Афгаммал.

Усилия, направленные на район, где полиция попала в засаду, также подверглись нападению, сказал представитель ислама Забул Гюль Ислам Сеял.

Боевые действия также продолжались в районе Дай Чопан в Забуле, но масштабы жертв - неизвестны, сказал Афганмал.

Отметим, что в воскресенье, 21 мая, талибы взяли на себя ответственность за смертоносную атаку в субботу на банк в провинции Пактия, в результате которой погибли, по меньшей мере, 6 человек, включая 3 нападавших.
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