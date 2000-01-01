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flickr 21.05 12:19   MIGnews.com

Турецкие солдаты запытали курда до смерти

Мехмет Ширин Коцакая, житель деревни Лиша, провинция Диярбакыр на юго-востоке Турции, который, как утверждали власти, погиб в перестрелке между турецкими военными и боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК) в июне 2016 года, фактически умер от пыток. Об этом говорится в протоколе вскрытия, как сообщило информационное агентство Dihaber.

Коцакая и несколько его родственников покинули свои дома, чтобы погасить пожар, вспыхнувший на их виноградниках, а в июне 2016 года был введен комендантский час в 39 деревнях во время военных действий в регионе. В то время власти объявили, что "один террорист был нейтрализован во время вооруженных столкновений", однако родственники Коцакая утверждали, что его пытали члены специальных подразделений армии.

Отчет о вскрытии показал, что на теле Коцакая не было никаких пулевых ранений. В докладе говорится, что на лице Коцакая было много порезов, ран и шрамов, а также обширные кровоизлияния в мозг.

В докладе также упоминается, что два ребра Коцакая были сломаны вместе с кровоизлияниями в области грудной клетки. Отчет патологоанатома постановил, что результаты должны быть отправлены судмедэксперту, чтобы выяснить точную причину смерти.

7 военнослужащих, участвовавших в военной операции, в ходе которой Коцакая был убит, выдвинули обвинения против матери мужчины, 3 братьев и сестер и родственников, некоторые из которых также подвергались пыткам в результате этого инцидента.
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