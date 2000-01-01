Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Турции полиция ликвидировала 2 боевиков ISIS | Фото: Thinkstock21.05 11:23   MIGnews.com

В Турции полиция ликвидировала 2 боевиков ISIS

Турецкая полиция убила 2 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, во время рейда в столице Турции, Анкаре. Об этом сообщило в воскресенье, 21 мая, государственное информационное агентство Anadolu.

Предполагалось, что подозреваемые боевики ISIS планируют террористическую атаку, как сообщает турецкая полиция.

В ходе рейда полиция изъяла в квартире оружие и гранаты. Отметим, что рейд был проведен по наводке подозреваемого, задержанного в Стамбуле.

Детали происшествия уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:19
Турецкие солдаты запытали курда до смерти
12:03
Тират-Кармель: Гражданин убит, двое полицейских ранены ножом
10:50
МИД Венгрии: "Мы против антиизраильской политики ООН и ЕС"
10:21
Польша обвинила Меркель в миграционном кризисе
10:17
Израиль заключил гигантский оборонный контракт с ВМС Индии
09:53
Разъяренные мексиканцы напали на гражданина РФ
09:45
Доллар резко упал по отношению к шекелю
09:22
Минобороны Франции продлит патрулирование улиц Парижа
08:51
Президент Южной Кореи назначил новых министров
08:38
Полиция - матери: ваша дочь не выбрасывалась из машины
08:23
"Через 10 лет в Иерусалиме будет палестинский мэр"  
07:49
Арестованы 10 подозреваемых террористов в Иудее и Самарии
07:20
Беннет провалит план арабского строительства в зоне С
07:18
Сауды готовы помочь Израилю наладить мир со странами Залива
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus