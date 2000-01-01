В Турции полиция ликвидировала 2 боевиков ISIS

Турецкая полиция убила 2 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, во время рейда в столице Турции, Анкаре. Об этом сообщило в воскресенье, 21 мая, государственное информационное агентство Anadolu.
Предполагалось, что подозреваемые боевики ISIS планируют террористическую атаку, как сообщает турецкая полиция.
В ходе рейда полиция изъяла в квартире оружие и гранаты. Отметим, что рейд был проведен по наводке подозреваемого, задержанного в Стамбуле.