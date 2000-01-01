21.05 11:23 MIGnews.com

В Турции полиция ликвидировала 2 боевиков ISIS

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Турецкая полиция убила 2 подозреваемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, во время рейда в столице Турции, Анкаре. Об этом сообщило в воскресенье, 21 мая, государственное информационное агентство Anadolu.Предполагалось, что подозреваемые боевики ISIS планируют террористическую атаку, как сообщает турецкая полиция.В ходе рейда полиция изъяла в квартире оружие и гранаты. Отметим, что рейд был проведен по наводке подозреваемого, задержанного в Стамбуле.Детали происшествия уточняются.