21.05 06:43 MIGnews.com

В ФРГ предложили увольнять военных за поддержку вермахта

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Военнослужащих, прославляющих традиции вермахта, следует увольнять из рядов вооруженных сил ФРГ, Бундесвера. Об этом германский министр юстиции Хайко Маас заявил в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse."С учетом германской истории должно быть ясно, что тому, кто прославляет гитлеровский вермахт, вообще нечего искать в Бундесвере. Герои действовали в сопротивлении", - сказал он.Выступление министра актуально в свете задержания военнослужащего германского армии Франко А., который год притворялся беженцем, на самом деле придерживаясь праворадикальных взглядов. Прокуратура считает, что он готовил теракт и мог иметь сообщников, и не исключено, что в рядах германской армии.Маас предупредил, что в свете задержания этого экстремиста нельзя единичный случай переносить на всю армию."Мы ни в коем случае не должны возлагать вину за действия одного человека на десятки тысяч солдат и гражданских лиц, которые образцово несут службу в Бундесвере", - отметил Маас.