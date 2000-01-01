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В ФРГ предложили увольнять военных за поддержку вермахта | Фото: Sunny Ripert/Flickr21.05 06:43   MIGnews.com

В ФРГ предложили увольнять военных за поддержку вермахта

Военнослужащих, прославляющих традиции вермахта, следует увольнять из рядов вооруженных сил ФРГ, Бундесвера. Об этом германский министр юстиции Хайко Маас заявил в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse.

"С учетом германской истории должно быть ясно, что тому, кто прославляет гитлеровский вермахт, вообще нечего искать в Бундесвере. Герои действовали в сопротивлении", - сказал он.

Выступление министра актуально в свете задержания военнослужащего германского армии Франко А., который год притворялся беженцем, на самом деле придерживаясь праворадикальных взглядов. Прокуратура считает, что он готовил теракт и мог иметь сообщников, и не исключено, что в рядах германской армии.

Маас предупредил, что в свете задержания этого экстремиста нельзя единичный случай переносить на всю армию.

"Мы ни в коем случае не должны возлагать вину за действия одного человека на десятки тысяч солдат и гражданских лиц, которые образцово несут службу в Бундесвере", - отметил Маас.
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