Британец заявил о желании жениться на курице карри
Владелец британского ресторана ищет клиента, которому настолько понравилась курица карри, что он заявил о готовности жениться на ней.
Так, на гастрономическом сайте Just Eat мужчина по имени Люк оставил такой отзыв: "Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий".
Отмечается, что владелец заведения увидел этот пост. И объявил, что ресторан покроет все расходы и организует свадьбу на высшем уровне, если гость, действительно, готов на этот шаг. Если свадьба состоится, то в течение года ресторан будет молодоженам отправлять готовые обеды, передает ТСН.