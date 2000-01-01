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Британец заявил о желании жениться на курице карри 21.04 23:08   MIGnews.com

Британец заявил о желании жениться на курице карри

Владелец британского ресторана ищет клиента, которому настолько понравилась курица карри, что он заявил о готовности жениться на ней.

Так, на гастрономическом сайте Just Eat мужчина по имени Люк оставил такой отзыв: "Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий".

Отмечается, что владелец заведения увидел этот пост. И объявил, что ресторан покроет все расходы и организует свадьбу на высшем уровне, если гость, действительно, готов на этот шаг. Если свадьба состоится, то в течение года ресторан будет молодоженам отправлять готовые обеды, передает ТСН.
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