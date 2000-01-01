Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Британцу дали пожизненное за массовое заражение ВИЧ | Фото:22.04 05:28   MIGnews.com

Британцу дали пожизненное за массовое заражение ВИЧ

27-летний британский парикмахер Дэрил Роу приговорен к пожизненному заключению за то,что намеренно заражал партнеров вирусом иммунодефицита человека.

Об этом в субботу, 21 апреля сообщает "Би-би-си".

Отметим, что это первый подобный приговор в Британии. В тюрьме для британца создадут специальные условия, чтобы он не мог заразить других заключенных.

Издание уточняет, что британец признал себя виновным в осознанной передаче вируса пяти партнерам. На суде он попросил смягчения наказания. Он утверждал, что ВИЧ — не смертельная болезнь.

"Я бы предпочел, чтобы меня убили, чем оставили меня жить так, как сей час", - сказал он.

Согласно информации издания, Роу вынесен пожизненный приговор в среду, и он сможет попытаться выйти досрочно только через 12 лет. Причиной приговора стало его "решительное, ненавистное, насильственное поведение".

Также известно, что после того, как он был диагностирован ВИЧ в апреле 2015 года в своем родном городе Эдинбурге, Роу встречался с мужчинами через сайт для знакомств геев. Так он нашел 10 потенциальных жертв.

Вместо того, чтобы предупреждать партнеров по сексу о ВИЧ-положительном статусе, он стал уговаривать их не предохраняться. Если партнер не соглашался, Роу специально портил презервативы.

Впоследствии Роу стал агрессивным. Бывшим партнерам он слал сообщения, в которых поздравлял с приобретением ВИЧ и издевался.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:27
Рак будут выявлять при помощи татуировок
04:28
Французу впервые в истории дважды пересадили лицо 
03:26
Земля находится под влиянием непредвиденной магнитной бури
02:23
Фильмы Спилберга собрали рекордную сумму в прокате
01:18
Парикмахер-мусульманин сел в тюрьму за "унижение ребенка"
23:08
Британец заявил о желании жениться на курице карри
20:26
Иран грозится "уничтожить" Израиль
19:59
Иран ответить "неожиданными шагами" на выход США из сделки
19:31
Копперфильда заставили раскрыть секрет известного фокуса
18:58
В Китае столкнулись "драконовые лодки": 11 погибших
18:41
Почему правительство "выкорчевывает" социальное жилье?
18:18
Братство в США приостановилось из-за расизма и антисемитизма
17:08
Китай одобрил решение КНДР прекратить ядерные испытания
16:42
"Главари ХАМАСа трусливо прячутся за женщинами и детьми"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus