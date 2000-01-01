Британцу дали пожизненное за массовое заражение ВИЧ

Отметим, что это первый подобный приговор в Британии. В тюрьме для британца создадут специальные условия, чтобы он не мог заразить других заключенных.
Издание уточняет, что британец признал себя виновным в осознанной передаче вируса пяти партнерам. На суде он попросил смягчения наказания. Он утверждал, что ВИЧ — не смертельная болезнь.
"Я бы предпочел, чтобы меня убили, чем оставили меня жить так, как сей час", - сказал он.
Согласно информации издания, Роу вынесен пожизненный приговор в среду, и он сможет попытаться выйти досрочно только через 12 лет. Причиной приговора стало его "решительное, ненавистное, насильственное поведение".
Также известно, что после того, как он был диагностирован ВИЧ в апреле 2015 года в своем родном городе Эдинбурге, Роу встречался с мужчинами через сайт для знакомств геев. Так он нашел 10 потенциальных жертв.
Вместо того, чтобы предупреждать партнеров по сексу о ВИЧ-положительном статусе, он стал уговаривать их не предохраняться. Если партнер не соглашался, Роу специально портил презервативы.
Впоследствии Роу стал агрессивным. Бывшим партнерам он слал сообщения, в которых поздравлял с приобретением ВИЧ и издевался.