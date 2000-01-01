Калифорнийский антисемит не считает себя преступником
Прокуратура штата Калифорния выдвинула официальные обвинения против мужчины-антисемита, который угрожал известным представителям еврейской общины и даже составил список евреев, которых следовало бы убить.
По данным издания, Николас Роуз, который проживает в Южной Калифорнии и у которого обнаружилась также пошаговая инструкция о том, как "убить первого еврея", заявил, что не считает себя преступником.
В пресс-службе полиции отметили, что 26-летний мужчина не признает вину по выдвигаемым обвинениям, которые включают криминальные угрозы, нарушение гражданских прав и призывы к преступлениям на почве нетерпимости.
Согласно информации издания, суд приступит к рассмотрению дела ненавистника евреев уже на следующей неделе.
Представители полиции уточняют, что о планах Николаса убивать представителей еврейской общины они узнали от его родственников, которые решили предупредить совершение преступления.