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Парикмахер-мусульманин сел в тюрьму за `унижение ребенка`22.04 01:18   MIGnews.com

Парикмахер-мусульманин сел в тюрьму за "унижение ребенка"

Жителя Британии приговорили к восьми месяцам тюрьмы за "унижение ребенка" в парикмахерской. Приговор был вынесен судом в городе Лутон.

Парикмахер Абдулрахим Омар обрил наголо мальчика, после чего заставил его собирать волосы с пола. В оправдание своему поступку араб заявил, что хотел наказать ребенка за игру в парикмахерской с опасной бритвой.

После случившегося мальчик обратился в полицию за помощью, информирует газета Telegraph.

По мнению следствия, мальчик лишился причёски, которой он очень гордился, и всё это нанесло ему "серьёзный физический и психологический ущерб".

В свою очередь, адвокат Омара отметил, что тот признает факт "преднамеренного унижения ребенка" и при этом "очень сожалеет о случившемся".
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