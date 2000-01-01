22.04 01:18 MIGnews.com

Парикмахер-мусульманин сел в тюрьму за "унижение ребенка"

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Жителя Британии приговорили к восьми месяцам тюрьмы за "унижение ребенка" в парикмахерской. Приговор был вынесен судом в городе Лутон.Парикмахер Абдулрахим Омар обрил наголо мальчика, после чего заставил его собирать волосы с пола. В оправдание своему поступку араб заявил, что хотел наказать ребенка за игру в парикмахерской с опасной бритвой.После случившегося мальчик обратился в полицию за помощью, информирует газета Telegraph.По мнению следствия, мальчик лишился причёски, которой он очень гордился, и всё это нанесло ему "серьёзный физический и психологический ущерб".В свою очередь, адвокат Омара отметил, что тот признает факт "преднамеренного унижения ребенка" и при этом "очень сожалеет о случившемся".