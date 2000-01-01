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В Малайзии расстреляли палестинского инженера21.04 10:06   MIGnews.com

В Малайзии расстреляли палестинского инженера

В Малайзии неизвестные расстреляли рабочего из Газы в субботу, 21 апреля. Речь идет о палестинском инженере Басем Фаади аль-Баташ, который был убит в Куала-Лумпур сегодня утром (около 6 утра по местному времени).

Житель Газы скончался на месте происшествия. Отмечается, что неизвестные на мотоцикле открыли огонь по инженеру, выстрелив в него около 10 раз.

По информации местных СМИ, 35-летний палестинец преподавал в британско-малазийском колледже, действующем при университете Кауала-Лумпура.

Неизвестные расстреляли араба в тот момент, когда он направлялся на работу из дома, расположенного неподалеку от учебного заведения. 35-летний Баташ, преподаватель Британского института Малайзии в Университете Куала-Лумпура, был застрелен, когда он ехал из своего дома в районе Джалан-Гомбак в близлежащую мечеть.

Высокопоставленный представитель "Исламского джихада" в секторе Геза Халед аль-Баташ заявил, что за нападением на Аль-Баташа стоит "Моссад". Также он потребовал немедленно расследовать инцидент.
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