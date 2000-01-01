21.04 11:38 MIGnews.com

Во Франции перед выборами главное - борьба с террором

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Во Франции продолжают разыскивать сообщников террориста, который напал на полицейских в самом центре Парижа. На Елисейских полях автомобиль с неизвестными остановился у патрульной машины, после чего началась перестрелка. Один страж порядка скончался. Еще двое пострадали. Также легкие ранения получила случайная прохожая-иностранка.Личность стрелка установлена, его дом обыскали. По сообщениям прессы, некий Карим, гражданин Франции, находился в базе правоохранительных органов, уже отбывал наказание именно за нападение на полицию. До последнего был на связи через приложение Телеграм. Ответственность за атаку берет на себя террористическая группировка ИГ.На то, что это теракт, еще до официальных заявлений указывало время атаки. Когда произошла стрельба, в прямом эфире показывали последние предвыборные теледебаты. "Я назначил заседание Совета безопасности. Делаем все возможное, чтобы убедиться – наши силы безопасности, полицейские и военные – мобилизованы максимально, учитывая обстоятельства", — говорит президент Франции Франсуа Олланд.Франсуа Фийон и Марин Ле Пен первыми из кандидатов принимают решение отменить предвыборные мероприятия в пятницу, 21 апреля. Дебаты больше не нужны. Тема номер один – борьба с терроризмом – напоминает о себе второй раз за неделю после задержаний в Марселе.