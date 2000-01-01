21.04 09:41 MIGnews.com

Олланд выразил соболезнования семье погибшего полицейского

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Сразу же после нападения в Париже к нации обратился президент Франции Франсуа Олланд. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о теракте. А также он выразил соболезнования семье погибшего полицейского. Президент пообещал, что погибший будет похоронен с национальными почестями."Наши граждане должны быть защищены", — цитирует Франсуа Олланда телеканал "Россия 24". Лидер страны отметил, что полиция повысит бдительность, особенно в отношении предстоящих выборов.