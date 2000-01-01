Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube | Фото: Thinkstock21.04 09:41   MIGnews.com

Олланд выразил соболезнования семье погибшего полицейского

Сразу же после нападения в Париже к нации обратился президент Франции Франсуа Олланд. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о теракте. А также он выразил соболезнования семье погибшего полицейского. Президент пообещал, что погибший будет похоронен с национальными почестями.

"Наши граждане должны быть защищены", — цитирует Франсуа Олланда телеканал "Россия 24". Лидер страны отметил, что полиция повысит бдительность, особенно в отношении предстоящих выборов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:46
Израильские продавцы резко снижают цены на смартфоны
10:42
Встреча Нетаниягу и Генштаба в преддверии Дня независимости
10:22
В подрыве автобуса "Боруссии" подозревают выходца из РФ
09:54
Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии
09:29
Справедливые тарифы: Минздрав Израиля наводит порядок
09:21
Отмена налога на смартфоны: огромные суммы вернуться в казну
09:18
Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Париже
08:59
Петах-Тиква: мужчину сбили машиной и бросили умирать
08:51
Россия стягивает войска на границу с КНДР
08:20
Кац: "Теракт повлияет на результаты выборов во Франции"
08:15
СМИ: в ходе протестов в Венесуэле пострадали 220 человек
07:45
Преступник, устроивший стрельбу, писал о планах в соцсетях
07:41
100 террористов ФАТХа прекратили голодовку и попросили есть
07:20
Названо имя преступника, убившего полицейского в Париже
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus