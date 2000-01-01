21.04 09:54 MIGnews.com

Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии

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Полиция Словакии сообщила, что 24 человека получили травмы в результате столкновения 40 автомобилей во время сильной метели в северо-восточной части страны.Пресс-секретарь спасательной службы Борис Хмель сообщил, что авария произошла недалеко от города Попрад. Поврежденные автомобили полностью перекрыли основной транспортный маршрут, соединяющий столицу Братиславу с восточной частью страны.Некоторые районы Центральной Европы, включая Словакию и соседнюю Чешскую Республику, пострадали от необычного апрельского похолодания, с минусовыми температурами и снегом, нарушающим движение транспорта. В некоторых районах отмечалось до 50 сантиметров снега.Однако в Португалии высокие температуры и низкий уровень осадков вызвали опасения относительно ранней вспышки лесных пожаров.Национальное управление гражданской защиты сообщает, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию, которая будет сопровождаться порывистым ветром. Управление запрещает пикники на открытом воздухе, фейерверки и сжигание остатков сельскохозяйственных культур.Пиковый сезон пожаров традиционно начинается 1 июля. В Португалии в этот день в резерве будет более 9700 пожарных, более 2000 транспортных средств и 48 пожарных самолетов.