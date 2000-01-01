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Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии | Фото: Thinkstock21.04 09:54   MIGnews.com

Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии

Полиция Словакии сообщила, что 24 человека получили травмы в результате столкновения 40 автомобилей во время сильной метели в северо-восточной части страны.

Пресс-секретарь спасательной службы Борис Хмель сообщил, что авария произошла недалеко от города Попрад. Поврежденные автомобили полностью перекрыли основной транспортный маршрут, соединяющий столицу Братиславу с восточной частью страны.

Некоторые районы Центральной Европы, включая Словакию и соседнюю Чешскую Республику, пострадали от необычного апрельского похолодания, с минусовыми температурами и снегом, нарушающим движение транспорта. В некоторых районах отмечалось до 50 сантиметров снега.

Однако в Португалии высокие температуры и низкий уровень осадков вызвали опасения относительно ранней вспышки лесных пожаров.

Национальное управление гражданской защиты сообщает, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию, которая будет сопровождаться порывистым ветром. Управление запрещает пикники на открытом воздухе, фейерверки и сжигание остатков сельскохозяйственных культур.

Пиковый сезон пожаров традиционно начинается 1 июля. В Португалии в этот день в резерве будет более 9700 пожарных, более 2000 транспортных средств и 48 пожарных самолетов.
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