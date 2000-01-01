21.04 09:18 MIGnews.com

Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Париже

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франсуа Олланду в связи с нападением на полицейских в Париже. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт в сети микроблогов Twitter."После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", — написал он в Twitter.Ранее в МВД Франции сообщили, что в результате атаки в Париже один полицейский был убит, а еще двое получили серьезные ранения.В свою очередь президент Олланд заявил, что нападение на полицейских в Париже было "связано с терроризмом".Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".