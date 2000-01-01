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kremlin.ru 21.04 09:18   MIGnews.com

Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту Франсуа Олланду в связи с нападением на полицейских в Париже. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт в сети микроблогов Twitter.

"После нападения на полицейских в Париже канцлер Меркель выразила соболезнования президенту Олланду: "Мои соболезнования жертвам и их семьям", — написал он в Twitter.

Ранее в МВД Франции сообщили, что в результате атаки в Париже один полицейский был убит, а еще двое получили серьезные ранения.

В свою очередь президент Олланд заявил, что нападение на полицейских в Париже было "связано с терроризмом".

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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