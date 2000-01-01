21.04 08:20 MIGnews.com

Кац: "Теракт повлияет на результаты выборов во Франции"

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац в пятницу, 21 апреля, осудил теракт в центре Парижа, в результате которого погиб 1 полицейский и были ранены еще 2 человека."Достаточно одного теракта в Париже, чтобы это повлияло на то, кто из претендентов выйдет во второй круг выборов и кто станет президентом Франции. Радикальный ислам атакует свободный мир, и следует быть готовым к отражению атак", - из публикации министра разведки Исраэля Каца в Twitter.Французский полицейский был застрелен, двое других были ранены в центре Парижа в четверг вечером, 20 апреля, в результате террористической атаки, проведенной за несколько дней до президентских выборов.Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он убежден, что "трусливое убийство" на бульваре Елисейских полей было актом терроризма. Позже террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS , взяла на себя ответственность за нападение.