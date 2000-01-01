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YouTube 22.04 01:21   MIGnews.com

Америка нашла основания для задержания Ассанжа

Власти Соединенных Штатов Америки подготовили официальные обвинения, чтобы можно было добиться ареста Джулиана Ассанжа – основателя портала WikiLeaks. Такую информацию сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники, которым знакомы обстоятельства дела.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks с 2010 года. Во время президентства Барака Обамы генпрокурор и представители министерства юстиции установили, что будет весьма сложно выдвинуть обвинения против Ассанжа, так как не только портал WikiLeaks публиковал краденые документы дипломатической службы США.

По данным телеканала, сторона обвинения полагает, что найден способ продвинуться дальше с целью привлечь Ассанжа к ответственности. Как уточняет телеканал, это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.
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