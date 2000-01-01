21.04 07:20 MIGnews.com

Мэр Лода об убийстве: арабам пора заняться самоанализом

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После расстрела семьи в центре Лода мэр города Яир Равиво написал в своей страничке facebook: “Я прошу арабскую общину заняться глубоким самоанализом. Невозможно смириться с тем, что подобная плохая ментальность приводит к повторяющимся случаям убийств и влияет на качество жизни в Лоде”.Ранее было установлено, что стрельба стала результатом вражды между двумя арабскими кланами.Равиво пишет: “Когда речь заходит об убийстве, легче всего все свалить на власти, но болезненная правда в том, что вина - на арабском обществе, еще одним свидетельством чего является нереальный сценарий событий сегодняшнего вечера”.