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Мэр Лода об убийстве: арабам пора заняться самоанализом 21.04 07:20   MIGnews.com

Мэр Лода об убийстве: арабам пора заняться самоанализом

После расстрела семьи в центре Лода мэр города Яир Равиво написал в своей страничке facebook: “Я прошу арабскую общину заняться глубоким самоанализом. Невозможно смириться с тем, что подобная плохая ментальность приводит к повторяющимся случаям убийств и влияет на качество жизни в Лоде”.

Ранее было установлено, что стрельба стала результатом вражды между двумя арабскими кланами.

Равиво пишет: “Когда речь заходит об убийстве, легче всего все свалить на власти, но болезненная правда в том, что вина - на арабском обществе, еще одним свидетельством чего является нереальный сценарий событий сегодняшнего вечера”.
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