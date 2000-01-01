Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 21.04 07:20   MIGnews.com

Названо имя преступника, убившего полицейского в Париже

Главная международная новость дня — нападение на полицейских в Париже. В самом сердце города, на Елисейских полях, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной машины, после чего началась перестрелка. Один страж порядка скончался. Еще двое пострадали. Также легкие ранения получила случайная прохожая-иностранка. Самого нападавшего ликвидировали, но его сообщник до сих пор в розыске.

Французские власти уже классифицировали нападение как теракт, а группировка ИГ взяла на себя ответственность. Уже известно, что оба злоумышленника прибыли в Париж из Бельгии. А в самой террористической группировке даже назвали имя одного из преступников. Это некий Абу Юсуф. В его квартире проведен обыск, передает телеканал "Россия 24". По сообщениям французских СМИ, ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление.

Тем временем сразу несколько кандидатов в президенты Франции — Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — отменили свои предвыборные мероприятия, запланированные на пятницу, из-за произошедшего в Париже.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:45
Преступник, устроивший стрельбу, писал о планах в соцсетях
07:41
100 террористов ФАТХа прекратили голодовку и попросили есть
07:20
Мэр Лода об убийстве: арабам пора заняться самоанализом
07:18
Биньямин Нетаниягу встретился с пережившими Холокост
07:14
Ответственность за стрельбу у Елисейских полей взяло ИГ
07:08
Мири Регев атакована на улице Дизенгоф в Тель-Авиве  
07:05
Израиль: Вся страна — стройка
06:35
Китай готовится к военной операции в Северной Корее
06:30
МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе
05:26
Мужчина угнал машину для поездки на похороны кота
03:19
Депардье заинтересовался покупкой винодельни в Крыму
02:11
Уилл Смит может стать джинном
01:23
Мадонна рассказала, как жила на один доллар в день
00:33
В Сирии погиб российский военный советник
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus