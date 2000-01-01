21.04 07:20 MIGnews.com

Названо имя преступника, убившего полицейского в Париже

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Главная международная новость дня — нападение на полицейских в Париже. В самом сердце города, на Елисейских полях, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной машины, после чего началась перестрелка. Один страж порядка скончался. Еще двое пострадали. Также легкие ранения получила случайная прохожая-иностранка. Самого нападавшего ликвидировали, но его сообщник до сих пор в розыске.Французские власти уже классифицировали нападение как теракт, а группировка ИГ взяла на себя ответственность. Уже известно, что оба злоумышленника прибыли в Париж из Бельгии. А в самой террористической группировке даже назвали имя одного из преступников. Это некий Абу Юсуф. В его квартире проведен обыск, передает телеканал "Россия 24". По сообщениям французских СМИ, ранее он отбывал наказание за аналогичное преступление.Тем временем сразу несколько кандидатов в президенты Франции — Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — отменили свои предвыборные мероприятия, запланированные на пятницу, из-за произошедшего в Париже.