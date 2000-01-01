21.04 07:14 MIGnews.com

Ответственность за стрельбу у Елисейских полей взяло ИГ

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в районе Елисейских полей в Париже, передает France-Presse со ссылкой на связанный с экстремистами ресурс.Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что, по мнению властей, нападение носило террористический характер, сообщает РИА Новости. Делом занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Однако окончательные выводы сделает следствие, добавил он.Ранее в правоохранительных органах сообщили, что нападавший, которого убили в ходе перестрелки, числился в базе опасных экстремистов.Вечером в среду, 20 апреля, в центре Парижа произошла стрельба. На месте погиб один сотрудник полиции, еще один получил ранения. Нападавшего ликвидировали. Идет розыск его возможного сообщника.