Ответственность за стрельбу у Елисейских полей взяло ИГ
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в районе Елисейских полей в Париже, передает France-Presse со ссылкой на связанный с экстремистами ресурс.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что, по мнению властей, нападение носило террористический характер, сообщает РИА Новости. Делом занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Однако окончательные выводы сделает следствие, добавил он.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что нападавший, которого убили в ходе перестрелки, числился в базе опасных экстремистов.
Вечером в среду, 20 апреля, в центре Парижа произошла стрельба. На месте погиб один сотрудник полиции, еще один получил ранения. Нападавшего ликвидировали. Идет розыск его возможного сообщника.