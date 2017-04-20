21.04 07:08 MIGnews.com

Мири Регев атакована на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

מירי רגב הותקפה לטענתה על ידי עורך דין ברק כהן בזמן שהלכה ברחוב דיזנגוף בתל אביב. תלונה הוגשה במשטרה @hazinor

>> https://t.co/MdmDEdOy7G pic.twitter.com/Nc3CrGd3Zy — חדשות 10 (@news10) April 20, 2017

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Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев подала жалобу в полицию на “борца за социальную справедливость” и адвоката Барака Коэна.Коэн словесно атаковал ее в тот момент, когда она с семьей гуляла по улице Дизенгоф в Тель-Авиве.Коэн, один из лидеров “войны против банков”, выложил в facebook видео в котором он словесно атакует Регев, пытающуюся уклониться от камеры. Коэн говорит: “Почему ты присваиваешь себе мизхрахим? Вот я, мизрахи, курд, я не сионист, я не хочу вонючего расистского Израиля. Регев только становится в позу войны мизрахи за справедливость - Регев, антидемократический мусор. Я справляю большую нужду на всю твою семью, расистский мусор”.