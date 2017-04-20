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Мири Регев атакована на улице Дизенгоф в Тель-Авиве 21.04 07:08   MIGnews.com

Мири Регев атакована на улице Дизенгоф в Тель-Авиве

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев подала жалобу в полицию на “борца за социальную справедливость” и адвоката Барака Коэна.




Коэн словесно атаковал ее в тот момент, когда она с семьей гуляла по улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Коэн, один из лидеров “войны против банков”, выложил в facebook видео в котором он словесно атакует Регев, пытающуюся уклониться от камеры. Коэн говорит: “Почему ты присваиваешь себе мизхрахим? Вот я, мизрахи, курд, я не сионист, я не хочу вонючего расистского Израиля. Регев только становится в позу войны мизрахи за справедливость - Регев, антидемократический мусор. Я справляю большую нужду на всю твою семью, расистский мусор”.
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